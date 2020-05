¡Increíble! Te decimos de qué está hecho el queso parmesano

View this post on Instagram

En estos tiempos que la vida se reorganiza en nuevos hábitos y rutinas buscamos la forma en que nuestros quesos lleguen a la puerta de sus casas. Podes hacer tu pedido por teléfono o por mensaje en nuestra página. #quesosartesanales #quesosdeuruguay #telollevamosatucasa #queseriaadomicilio #quesocolonia #quesoparmesano #consumiuruguayo