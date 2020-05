Descubre el poder del té de hierbabuena para aliviar molestias estomacales

View this post on Instagram

Hierbabuena La hierbabuena es una planta, de la misma familia del romero y la menta, de hecho, es del mismo género que la menta, y al igual que esta planta sus hojas y aceite se utilizan en forma medicinal. Tradicionalmente se utiliza para ayudar a tratar malestares digestivos, como la indigestión o la inflamación intestinal, se recomienda la infusión en casos de mal aliento, y también es auxiliar en casos de tos y resfriados. El aceite esencial se puede utilizar en aromaterapia, ya sea aplicar una pequeña cantidad en forma directa para tratar los síntomas del resfriado como congestión nasal o aplicar en alguna zona donde haya un dolor localizado, como las sienes cuando se tiene dolor de cabeza. En el difusor de aceites esenciales ayuda a aromatizar las áreas y de esta forma ayuda a descongestionar vías respiratorias. La hierbabuena se agrega en alimentos y bebidas, un ejemplo es el Mojito cubano, puedes preparar una infusión de hierbabuena con jengibre, agregar un poco de limón y endulzar con miel de abeja o estevia y tienes un Mojito preparado con los mejores ingredientes naturales, o bien puedes usar el extracto de jengibre, una gotita de aceite de menta y de igual manera endulzar al gusto. www.pacalli.com #hierbabuena #te #tedehierbabuena #aceitedehierbabuena