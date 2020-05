Sorprende a tu paladar con este mousse de manzanilla y miel

View this post on Instagram

🍯La miel de abeja ha sido estudiada por sus grandes beneficios para el cuerpo humano.⁣⁣ 🍹La puedes agregar a tus tés, licuados, jugos, coladas, cereales y disfrutar de su sabor y beneficios.⁣⁣ ⁣ 👍Si te gusto esta información dale like, guárdala y compártela ⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👉 Síguenos @nutumed.ec para aprender sobre medicina natural, alimentarse bien y para más consejos valiosos⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 👥 Comparte este post con todos tus amigos⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⠀⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Activa tus notificaciones 🔔⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ Síguenos y dale❤, Comenta y Comparte📲⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ .⁣ #mieldeabeja #mieldeabejas #beneficiosmiel #mielenergianatural #abejas #abejitas #flores #cuidatusalud