Mira cómo hacer jugo de ajo para obtener múltiples beneficios

No es un milagro de un curandero, es un jugo natural "comprobado" para bajar los triglicéridos y el colesterol, sustancias que el organismo necesita para funcionar correctamente, pero en cantidades moderadas. Por eso hay que controlar sus niveles para evitar enfermedades, como las cardiovasculares. El ajo posee alto contenido de nutrientes y antioxidantes. Además, cuenta con alicina, una propiedad antiinflamatoria y depurativa para eliminar toxinas. Preparar este jugo de ajo es muy sencillo, solo necesitas limpiar el diente de ajo y triturarlo, posteriormente agrega al zumo de limón y licúa todo. La alicina solo se forma cuando machacamos o partimos ajo crudo. Consejo: tomarlo en ayunas por siete días seguidos (después descansas 15 días y vuelves a beberlo) y cada 3 o 4 meses visita al doctor para los análisis de laboratorio. Otros beneficios del ajo: estimula la renovación celular, cuida el aparato digestivo y combate el acné, los resfriados y las afecciones pulmonares.