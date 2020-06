Avena sin gluten: Cómo incorporarla a tu dieta diaria

View this post on Instagram

Buongiorno,⁣ ⁣ a volte mi piacerebbe essere a casa delle altre persone e vedere la loro colazione. Saranno frettolose o lente come le mie? Variano o mangiano sempre la stessa cosa? O fanno colazione al bar?⁣ ⁣ Voi come fate colazione? Sono curiosa, ditemi… ⁣ ⁣ ***⁣ Intanto ecco il mio PORRIDGE di questa mattina. Semplice, ma uno dei miei prefeferiti CON FRAGOLE, MANDORLE E GRANELLA DI PISTACCHI.⁣ ⁣ ✅ Ingredienti⁣ – 1 tazza di fiocchi di avena piccoli⁣ – 3 tazze di latte di soia⁣ – fragole q.b.⁣ – mandorle e pistacchi q.b.⁣ ⁣ Mettete i fiocchi in ammollo nel⁣ latte la sera prima. Al mattino cuocete i fiochi per 10 minuti circa (aggiungendo altro liquido se necessario – latte o acqua). Decorate con le fragole, le mandorle e i pistacchi.⁣ Se non vi interessa averlo #sugarfree, aggiungete miele o sciroppo d'acero.⁣ ⁣ ➡️ Per tips sul porridge, c'è sempre la mia guida COME FARE IL PORRIDGE che potete ricevere iscrivendovi alla mia Newsletter (nella home page del mio blog nonsoloporridge.com)⁣ ⁣ Questa colazione è dedicata a @geoditta ❤️