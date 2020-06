Té negro: Esta es la hora ideal para tomarlo a diario

View this post on Instagram

El té negro proviene de la planta “Camellia Sinensis” quien, a partir de un proceso determinado, es la encargada de brindarle ese color intenso y oscuro. La cafeína propia del té lo hace un excelente estimulante para el cuerpo humano, así como un restaurador de enfermedades. A continuación te mostramos los beneficios del té negro: -Antioxidante -Diurético -Saciante y bajo en calorías -Estimulante -Refuerza el sistema inmune -Nutre tu piel -Fortalece tus huesos -Previene la diabetes -Alivia la fatiga y el dolor de.cabeza debido a su alto contenido de teína. Encuéntralo en @emporiobuenacosecha en distintos formatos como : -English Breakfast, 25 bolsitas -Té ceylan 25 bolsitas -Té negro chai, 40 grs. ..muchas más. ¡Buena semana para todos! 😉☕😉☕😉☕😉 Ven a nuestra tienda en Av. Providencia 2538, Local 26, planta baja Galería Francisco de Aguirre, Metro #Tobalaba, Providencia. ¡Los esperamos! Sigue nuestras redes sociales IG @emporiobuenacosecha y nuestro fanpage www.facebook.com/buenacosechacl www.buenacosecha.cl ¡Buena tarde! Buena Cosecha 😉🌿🌀 . . . #beneficiostenegro #tenegro #teceylan #cupoftea #compartamosuntecito #tealover #icetea #tea #Teatime #instatea #Tealife #regalate #tealovers #tealove #englishtea #teenprovidencia #techai #providencia #lascondes #ñuñoa #buenacosecha #tobalaba