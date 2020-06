Limpiador facial con manzanilla: Prepáralo en casa para reducir las ojeras

View this post on Instagram

La manzanilla 🌼 es una de las hierbas medicinales más antiguas de las que hay conocimiento y todo el interés por ella surgió gracias a su intenso aroma 🤩 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hoy te platicamos 3️⃣ de sus beneficios que no solo aplican cuando tomamos la infusión sino que también son la razón por la que tenemos shampoo en barra de manzanilla dentro de nuestra colección 🤗⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ☝️Ayuda a tratar heridas e impurezas.- Además de ayudar a la inmunidad general del cuerpo, protege las células de daños externos (como el sol y la contaminación) evitando infecciones y también tiene compuestos fenólicos y taninos que previenen el envejecimiento celular y promueven la producción de colágeno 🆒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✌️Calma y reduce la ansiedad.- Tiene poderosas propiedades calmantes, si sabes que tendrás un día agitado o si eres fan de bañarte en las noches, definitivamente el shampoo de manzanilla en barra tu ayudará a calmar los ánimos y/o dormir deli💆‍♀️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👌Disminuye el estrés.- Calma el aparato digestivo, pero también el sistema nervioso!, la manzanilla es aliada en situaciones de mucho estrés, permite calmarnos para afrontar mejor las situaciones con las que tenemos que lidiar y ayuda a reducir los niveles de estrés gracias a sus efectos sedantes 🧘‍♀️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #camomile #manzanilla #beneficiosmanzanilla #shampoomanzanilla #ecoshampoo #enbarra #naturalingredients #ecofriendly #nature #ecolifestyle #natural #zerowaste #naturalhairstyles #worldlovers #ecolife #ecologico #artesanal #handmade #hechoamano