Descubre quiénes son los signos del zodiaco que no creen en el amor

Para estos signos del zodiaco que no creen en el amor les resulta muy fácil evadir todo tipo de tema referente a las relaciones, bien sea porque no han logrado enamorar a la persona amada o bien porque se cansaron de tropezar siempre con la misma piedra. Lo peor es que a ellos difícilmente se les hará cambiar de opinión, ya que para ellos a Cupido no existe porque nunca los flechó o falló en la puntería.

Estos son los signos del zodiaco que no creen en el amor

Leo

Ellos tienen miedo a ser heridos, por eso nunca abren su corazón y prefieren sufrir en secreto. Para ellos el tema del amor no existe, porque no se atreven a tener la iniciativa ni mucho menos a entregarse por completo. Le tienen pánico al rechazo, por eso lo evaden.

Libra

A los nativos de este signo no les gusta involucrarse de más, porque no quieren perder su libertad y sus ganas de vivir aventuras. Ellos nunca expresarán palabras cariñosas ni que los haga ver un tanto "cursis", porque eso significaría quedar en ridículo. Le huyen al amor, porque no quieren descubrirlo.

Escorpio

Ellos tienen una naturaleza muy frívola. Eso les hace perder oportunidades en el que l amor les toca la puerta. Ellos no saben amar ni entregarse, porque no confían en nadie. Suelen ser personas muy poco comunicativas y crean barreras para que nadie se les acerque a alterar su paz.

