Prepara en casa este rico helado de café y deleita a tu paladar (Video)

View this post on Instagram

Sabias todos estos beneficios que nos brinda el café?☕ Hoy solo te mencionamos 3 razones por las que el café es beneficioso para ti, además de ser muy rico y levantar tu energía 🥱 para seguir con el tele trabajo. 😊💻🖥🖨 . . #zampa #cafeteriahuancayo #zampahuancayo #cafe #beneficioscafe #huancayo #bebidas