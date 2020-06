¿Qué es el TERF? Polémica de J.K. Rowling pone el tema sobre la mesa

El movimiento feminista conocido como TERF se ha vuelto tendencia tras las polémicas declaraciones de la autora británica J.K. Rowling, mismas que fueron tildadas de transfóbicas, cuando criticó un artículo que se refería a las mujeres como "personas que menstrúan".

A través de redes sociales, la autora mandó el siguiente mensaje:

"Gente que menstrúa: Estoy segura que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Muberes? ¿Mumperes? ¿Muderes? (Esto haciendo referencia a la combinación del juego de palabras entre mujer y hombre)", se lee en uno de sus tuits.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020