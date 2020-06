Prepara en casa este té de hojas de guayaba para desinflamar el vientre

View this post on Instagram

Hojas de Guayaba La guayaba es un árbol tropical, que se distribuye en países como Brasil, Colombia, Venezuela y México. El fruto se come en forma fresca y también se preparan bebidas, mermeladas y otros alimentos, es muy rico en Vitamina C y antioxidantes. El fruto, el jugo (natural) y las hojas son usadas en forma medicinal. La gente utiliza las hojas y el fruto en forma tradicional para tratar resfriados y problemas estomacales. Desde los años 90 se han investigado los efectos de las hojas de guayaba, las cuales a nivel farmacológico son recomendadas como un auxiliar en el tratamiento de la colitis y el síndrome de colon irritable, así como los síntomas que acompañan a estos padecimientos, como lo son el espasmo, la inflamación, dolor en el bajo vientre, gases y distensión abdominal; asimismo, puede ayudar en casos de diarreas no infecciosas y de los cólicos menstruales. A falta de suficientes estudios que comprueben su seguridad, se recomienda no utilizar en embarazo y lactancia. Esta planta es segura para niños mayores de ocho años y adultos de todas las edades.