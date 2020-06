Rejuvenece tu rostro y limpia las impurezas con esta mascarilla de café

View this post on Instagram

El café despierta tu piel !!!! Siempre veía como las influencers famosas se ponían scrubs de café y ahora que investigué el producto de las ojeras entiendo porqué. ES UNA MARAVILLA y puedes aprovechar sus beneficios ya sea con scrubs caseros o mascarillas, super fáciles de hacer. El café desinflama, deshincha, quita las marchitas rojas, exfolia, es un súper antioxidante, MEJORA LA CIRCULACIÓN. Adiós bolsitas e hinchazón.. fue tanta la emoción que hice la mascarilla casera ayer y en realidad noté un cambio enseguida. Les dejo la receta: – 2 Cucharas de café molido -2 Cucharas de Leche de coco – 1 Cuchara de miel Añadan cada uno poco a poco hasta formar una pasta, déjenla en su piel 15 minutos y listo !!!!!! La diferencia se nota enseguida. Me cuentan <3 <3 No necesitamos mucho dinero ni químicos tóxicos, la naturaleza es suficiente <3 <3 #café #mascarilla #mascarillacafé #mascarillafacial #belleza #natural