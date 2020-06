Los mejores tips para el uso de la bicicleta en la nueva normalidad

La realidad ha cambiado tras la pandemia por el Covid-19, ahora la bicicleta puede convertirse en el medio de transporte más eficaz, económico y sobre todo más saludable para los trabajadores.

Algunos de los beneficios que puede traer el uso constante de este transporte son: hacer ejercicio con regularidad, ahorrar dinero, disminuir contaminación provocada por los automóviles y hacer que los ciclistas sean más felices que aquellos que conducen un auto.

Este último argumento fue avalado por un estudio reciente en The Journal of Transport and Health, en el que se señala que además del ejercicio, el nivel de control sobre lo que se está haciendo en la bicicleta no puede compararse con el que existe al conducir, ya que los embotellamientos y otras cuestiones, evitan el total control de la situación.

Es por eso que si te conviertes en un ciclista principiante te damos unas recomendaciones para saber desde cómo evitar sudar toda tu camisa, hasta llegar sano y salvo a la oficina.

Medidas de seguridad

No uses las bicicleta en la banqueta, ya que pones en peligro a los peatones y a ti mismo.

Utiliza las ciclovías señaladas por las autoridades.

Ten cuidado con los vehículos estacionados. Recuerda dejar por los menos un metro a metro y medio de espacio entre las puertas y tu bicicleta.

No utilices audífonos. Evita cualquier distracción.

Arma tu equipo.

Utiliza portaequipajes: Evitar cargar cosas mientras viajas es más cómodo y menos desgastante.

Consigue un candado y una cadena. Para evitar cualquier sorpresa, lo mejor es resguardar tu transporte sin importar donde la estaciones.

Timbre. Un timbre o bocina puede evitar cualquier accidente con otros ciclistas, peatones y hasta con automovilistas.

Casco y luces. El equipo de seguridad debe ser lo primordial ya que una caída puedes ser lastimado gravemente; mientras que las luces te ayudarán si viajas de noche.

Buena presentación

Ropa extra. No utilizar la misma ropa para viajar a la oficina y la que usarás en la junta. Lo recomendable es llevar un conjunto extra.

Periódico. Con papel periódico puedes mantener secos y frescos tus zapatos después de viajar en bicicleta.

Toalla. Para secar el sudor, una toalla personal es la mejor opción.

Desodorante.

Alimento. Desde un dulce hasta una barra nutritiva te ayudará a mantener la energía necesaria para realizar tu ejercicio. Además bocadillos en tu lugar de trabajo te salvará de tener que estar cargando todo de ida y vuelta

La recomendación principal es comenzar como un hábito y podrás mejorar tu salud y tu humor.

