¡Delicioso y saludable! Prepara en casa este helado con jengibre molido

Arrancamos la semana con fuerza y mostrandoos todas las propiedades que tiene el JENGIBRE MOLIDO. Aporta diversas propiedades nutritivas como las vitaminas (entre las que destacan la C, B6) y diversos minerales. Además, de poseer compuestos antiinflamatorios, antibióticos, antitóxicos y analgésicos; los cuales son vitales y la razón de obtener tantos beneficios para nuestro organismo. Entre los beneficios que podemos obtener al consumir esta presentación del jengibre se encuentran la facilidad que aporta a la hora de digerir los alimentos grasos, ayuda con los dolores causados por el ciclo menstrual, los musculares o de otra índole, corrimientos de tripas y algunas afecciones respiratorias.