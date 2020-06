Estos son los signos del zodiaco que más sufren para olvidar a su ex

Cuando se trata de desamor, casi todos tienen algo de experiencia y algunos consejos que dar. Y aunque esto tiene su lado positivo, para estos signos del zodiaco se les hace un poco más complicado olvidar a su ex, ya que necesitan aún más fortaleza para olvidar a "esa persona" que fue especial en su vida. Chequea esta lista y descubre si formas parte de ella.

Signos del zodiaco que más sufren para olvidar a su ex

Géminis

El signo más sociable y activo del zodiaco. Saben que pueden ganarse a la persona que desean y luchar duro para lograr el amor de su pareja. Precisamente por esta razón les gusta recordar los momentos apasionados con el ex y les es difícil dejar que otros superen estas experiencias.

Leo

El Leo tiende a ser muy celoso y resentido. Para este signo, el otro siempre tiene la culpa del final de la relación, sin embargo, generalmente tardan mucho en olvidar al ex porque sienten que el amor y el odio están vinculados. Por lo tanto, no es difícil ver a Leo regresar con su ex, ya que de repente un viejo amor puede renacer.

Piscis

Viven soñando e idealizando. Les gusta recordar cada momento de felicidad que tuvieron con la otra persona y tienen dificultades para dejar ir porque siempre piensan "qué hubiera pasado si …". Es un signo indeciso y, en general, termina lastimado más que el otro cuando termina la relación. Debemos dejar de preguntarnos sobre lo que podría haber sucedido y abrir nuestros corazones a lo nuevo.

