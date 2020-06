Prepara en casa estos dos jugos para reforzar el sistema inmunológico

View this post on Instagram

Dato Curioso 𝐒𝐚𝐛𝐢𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐦𝐨́𝐧 𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐲 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝟐𝟓𝟎𝟎 𝐚𝐧̃𝐨𝐬❓ Llego a América den 1943 cuando Cristobal Colon trabajo semillas de limón para su cultivo. 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔: ◗El limón puede considerarse de gran alivio natural para los dolores de cabeza. ◗Los limones, por su alto contenido en vitamina C y flavonoides, ayudan a reforzar tu sistema inmunológico aumentando las defensas de tu organismo. También previenen enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias. ◗El limón estimula el hígado y ayuda a eliminar toxinas. ◗El ácido cítrico de los limones ayuda a prevenir y a disolver las piedras que se forman en la vesícula,y depósitos de calcio formar de piedras en el riñón. ◗Contiene potasio, lo que es muy beneficioso para nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. ◗Es muy utilizado en tratamientos de belleza para el cuidado de la piel. (Para la eliminación de manchas, evitar y tratar el acné) ◗Su contenido de vitamina C contribuye a la correcta absorción del hierro en la sangre, por lo cual se puede utilizar en el tratamiento de la anemia. #limon #beneficioslimon #sabiasque #vidafit