Jugos para la gastritis: Alivia los síntomas con estas dos bebidas naturales

La papaya o lechosa es una fruta tropical de gran tamaño cultivada en varias regiones del mundo, sus nutrientes son fundamentalmente azúcares de absorción rápida (tanto más cuanto más maduro esté el fruto) 😋🤤. – 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎𝐒 𝐘 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐈𝐄𝐃𝐀𝐃𝐄𝐒: – ✅Aumenta las defensas naturales (vitamina C)🍃. ✅Es un buen diurético (agua) 💧. ✅Mejora la salud de la piel (vitamina A)😊. ✅Función antioxidante (licopeno). ✅Prevención de enfermedades cardiovasculares. ✅Mejora el estreñimiento (fibra). ✅Ayuda a la digestión de las proteínas. – #papaya #lechosa #beneficiospapaya #papayachile #frutaschile #santiago #centromedico #medicosvenezolanosenchile #salud #cuidatusalud