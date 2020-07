Prepara en casa el té de hojas de guayaba para desinflamar

View this post on Instagram

🍃Ayuda a adelgazar . . 🍃Nivela la glucosa . . 🍃Baja el colesterol malo. . . 🍃Alivia los problemas estomacales, como inflamación, ardor y e intoxicación . . . 🍃Combate la tos . . 🍃Dolor de Muela . . 🍃Problemas en la próstata . . 🍃Fertilidad. . . 🍃Desinflamaba encías, muelas, garganta, estomago. . . 🍃Para la conjuntivitis . . 🍃 Dolor abdominal . . ⚱ Preparación: . . A las hojas secas ponerlas a hervir en el litro de agua aproximadamente por 10 minutos.Dejar reposa por un rato, colar.Tomar 3 tazas al día por una semana.