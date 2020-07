Ajo chino: Conoce todos sus usos y beneficios que aporta a la salud

View this post on Instagram

*AJO CHINO* Este alimento ayuda en casos de sinusitis y ayuda a reducir los efectos de la nicotina en los fumadores. El ajo chino es bueno también para combatir el colesterol malo. En esta ocasión les queremos compartir una novedad herbolaria que es el ajo chino en una presentación mucho más práctica para consumir: en polvo y encapsulado. El consumo del ajo tiene un beneficio muy importante que es disminuir a un enemigo silencioso llamado triglicérido. También sirve para contrarrestar a otro enemigo de la salud: el colesterol. Algunas personas, aún sabiendo de las bondades del ajo, no lo consumen por dos factores: porque deja mal aliento en la boca y porque, al transpirar, se despide un desagradable olor. Esas dos razones anteriores son válidas consumiendo el ajo que todos tenemos al alcance en casa, pero esta variedad llamada ajo chino o japonés esquiva esas incomodas circunstancias. Se han hecho ya investigaciones que demuestran que el ajo japonés reduce el nivel de colesterol "malo" e incrementa el colesterol "bueno" en la sangre, así como el nivel de los triglicéridos.