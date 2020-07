Descubre los beneficios que aporta el té de hojas de aguacate a la salud

View this post on Instagram

Las hojas de Aguacate 🌱🥑 son un excelente remedio para tratar: 👇 . ✅ Si tienes tos, considera beber una infusión o té de hojas de aguacate. 👉 solo lava unas 5 hojas y déjalas hervir durante 3 minutos, 👉retira y deja reposar para obtener el máximo de sus beneficios. 👌 Bébela 2 o 3 veces al día. . ✅ También beber una infusión de hojas de aguacate en ayunas 🥑 es uno de los remedios más recomendados para deshacerse de las lombrices o parásitos intestinales. . #hojasdeaguacate #aguacate #remedioscaseros #salud #te #infusion #saludconaguacate #aguacatedemexico #aguacatehass #avocadosfrommexico #avocado #aguacatedemichoacan