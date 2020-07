Estos son los signos del zodiaco que exigen mucho de la pareja y pueden no hacer su parte en la relación

Darse cuenta de que está pidiendo algo que el otro no parece poder darle siempre es complicado. Sin embargo, a menudo no perdemos nuestras demandas y olvidamos que también debemos hacer nuestra parte, especialmente en las relaciones. Por eso, estos signos del zodiaco son catalogados como aquellos que exigen mucho de la pareja y pueden no hacer su parte en la relación. Echa un vistazo a los signos que con mayor frecuencia se comportan de esta manera.

Aries

No es sorprendente que el primer signo del zodiaco quiera ser el primero en todo, incluso cuando se trata de relaciones. Los Aries pueden dar mucho, pero también suelen exigir y pueden volverse egoístas en sus demandas. Puede acusar a la otra persona o culparlo demasiado, quitándose la carga de hacer que la relación funcione fuera de sus hombros. Es necesario tener en cuenta que trabajar juntos es importante y que cada uno tiene una característica que puede contribuir a la vida de dos; En su caso, sin duda, es la capacidad de ser espontáneo y sorprender con actitudes simples y románticas.

Escorpio

Preservar la pasión es muy importante para Escorpio y siempre está dispuesto a mantener la relación ardiendo. Sin embargo, este signo puede terminar enfocándose demasiado en los aspectos sexuales y olvidando otros detalles que son importantes para crear una conexión aún más fuerte en la relación. Las personas gobernadas por Escorpio pueden exigir mucha sinceridad entre ellas, mientras se encierran en sus sentimientos e inseguridades, actuando de una manera defensiva que puede confundir a la pareja. Es importante que no tengan miedo de mostrar su lado más profundo y verdadero, juzgándose a sí mismos y a otros menos.

Piscis

Con una gran capacidad de amor, los piscianos pueden ser muy comprensivos, románticos y dedicados. Sin embargo, su forma de amar puede requerir mantener la relación en un estado de "sueño", olvidando que la vida real puede tener problemas que imposibilitan su fantasía imaginaria, aunque solo sea por un tiempo. El encanto que necesitan los piscianos no es fácil de entregar y cuando se ven obligados a ver la realidad, pueden caer en la inercia y la inacción, convirtiéndose en víctimas y sin tener en cuenta que escapar de la situación no resuelve nada.

