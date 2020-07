¿Cómo hacer crecer el cabello? Recetas naturales imperdibles

View this post on Instagram

Como prepara tu propio aceite de Romero casero. ✔Lava bien las ramas de romero y deja que se sequen completamente. ✔Deposita el romero en un recipiente de vidrio sin quitar ninguna parte, pues todo en esta planta es aprovechable. ✔Después, cubre completamente el romero con aceite de oliva y tapa hermeticamente. ✔El siguiente paso es dejar el recipiente con el aceite y el romero en un lugar calido y oscuro para que macere y repose durante un mes como mínimo y debes moverlo cada dos días. ✔Por último, y transcurrido este tiempo, cuela el aceite en vez de un colador normal, colocas el colador y encima 3 gazas que se consiguen en la farmacia cuelas el aceite y pasas a otro frasco de vidrio. Con estas sencillas pautas obtendrás un aceite de romero 100% natural, ecológico y artesano para poder disfrutar de sus múltiples beneficios. #aceitenatural #aceitederomero #sinquimicos #rosemaryoil #bellezanatural #naturalbeauty #consentimientoparati #stayinhome #quedateencasa #elaboracion