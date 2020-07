Así es cómo se prepara el delicioso mousse de mango

View this post on Instagram

¿Sabías qué el mango tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo?🥭🏋🏽‍♂️ ✅Es un fuerte antioxidante ✅Mejora nuestra vista ✅Contiene mucho potasio ✅Tiene vitamina C ✅Ayuda contra la anemia Y muchas cosas más… . . . . . #consumelocal #mango #beneficiosmango #fitness #temporada #frutasyverduras #servicioadomicilio