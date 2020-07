Descubre todos los beneficios que aporta la avena a la piel

View this post on Instagram

Amo las Mascarillas con ingredientes Naturales, y hoy les muestro esta de Avena + Limón ✨🙈 Muchas me preguntaron por un exfoliante para pieles sensibles y también por alguna mascarilla Aclaradora y AQUÍ les comparto esta joyita⬇️ . La Harina de Avena les ayudará a limpiar la piel, tiene propiedades antiflamatorias lo que será ideal para pieles sensibles. . Es súper antioxidante, aclara manchas ocasionadas por quemaduras del Sol ☀️ y marcas de Acné. . Para pieles con Acné, balancea el exceso de grasa, ayudará a sanar y desinfectar la piel. . Úsalo como exfoliante 2 veces por semana (según tu tipo de piel) TIP valioso🌟: cuando vayas a retirar la mascarilla haz moviendo circulares suavemente. . Para Finalizar No Olvides aprovechar que tus poros están limpiecitos e Hidrata tu piel!!! Si la hacen me cuentan como les fue🙈✨🙌🏻 me encanta ver sus resultados !!! #skincare #mascarillascaseras #ecocuidado #mascarillaavena #amomipiel