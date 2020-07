Los signos del zodiaco que siempre acechan o stalkean al ex

Algunos signos del zodiaco tienen una cierta dificultad para dejar atrás el pasado y, en consecuencia, terminan siendo los mayores "acosadores". Eso les trae muchos problemas, pues son personas en las que no se puede confiar, pues aún si tienen una nueva relación viven pegados a los recuerdos del amor que ya no tienen a su lado. Por eso, revisa para saber si formas parte de este tan particular grupo.

Signos del zodiaco que siempre acechan o stalkean al ex

Libra

Los libranos son los grandes "espías" del horóscopo. Los nacidos bajo este signo pueden decir que no quieren saber nada sobre el ex, pero en realidad no dejan de seguir todos sus pasos en las redes sociales.

Cáncer

Un signo muy emocional, que generalmente termina sus relaciones con mucho drama. Sin embargo, no pierden fácilmente interés en saber qué está haciendo su ex. Continúan con esta obsesión hasta que entran en una nueva relación o se vuelven reales de que el otro ha seguido con su vida.

Sagitario

Los sagitarianos son personas a las que les gusta terminar sus relaciones en paz y realmente creen que es posible ser amigos de su ex. Por esta razón, les encanta revisar las redes sociales para ver cómo la otra persona siguió con su vida después de la ruptura e incluso puede sentir cierta nostalgia.

