Criopreservación ayuda a mujeres que quieren embarazarse después de los 35 años

¿Qué es y en qué consiste la criopreservación?

—La congelación de los óvulos es un método que lo realizamos desde hace varios años y cada vez estamos tomando más empuje por dos razones: una es el aspecto médico y otro social. Aquellas mujeres que se les diagnostica una enfermedad importante como leucemia o cáncer como el de mama, que van a complementar el tratamiento de este cáncer con quimioterapia o radioterapia, se puede hacer un procedimiento de preservación de la fertilidad, en la cual se estimula el organismo de esta mujer para obtener los óvulos y guardarlos en el laboratorio de reproducción o si, a pesar de todos los avances que se tienen en este campo de la medicina, la quimioterapia puede afectar las células reproductoras entonces si estas se congelan se pueden utilizar en un futuro. Desde el punto de vista social es cuando esta mujer en este momento no busca embarazarse porque está estabilizándose académicamente o está en su desarrollo profesional o económico y va a postergar esta maternidad. Sabemos que la edad, principalmente en la mujer, es uno de los aspectos-pronósticos más importantes, pues esta va indirectamente proporcional a la capacidad reproductiva, entre más grandes son en edad su capacidad fértil o reproductiva va disminuyendo.

¿Quieres ahorrar en el regreso a clases? ¡Checa esto!

La congelación de óvulos tiene el objetivo de ser fecundadas posteriormente. / Dreamstime

¿Cuáles son los principales avances en la reproducción humana asistida en comparación a hace cinco años?

—Los principales avances ha sido el desarrollo de nuevas técnicas y protocolos de estimulación que permiten que en nuestros programas ocupemos menos cantidad de medicamentos; menores efectos secundarios en la zona de aplicación de estos medicamentos y por consecuencia los controles de calidad en los laboratorios de reproducción también ha mejorado mucho por lo que podemos tener una menor cantidad de óvulos con mayor calidad y ofrecer en un menor tiempo un embarazo a aquella paciente que lo anda buscando y que por cuestiones naturales no lo está logrando. También hemos tenido avances en la genética reproductiva, en la cual podemos analizar previamente los cromosomas que tiene este embrión, es decir, cómo está la parte genética del embrión antes de ser implantado en el útero, lo que nos permite disminuir el riesgo de aborto y la condición de estado es más rápida, logrando un embarazo en la paciente

¿Cuál es la edad recomendable para que la mujer utilice estas células para embarazarse?

—La edad óptima para poder obtener sus óvulos es antes de los 35 años, nos hemos dado cuenta en los centros de reproducción asistida que el 50% de los pacientes es entre los 35 y 40 años; un 20 o 25% se encuentra entre los 40 y 45 años. Si una persona va a retrasar su maternidad, nosotros obtenemos estos óvulos a etapas tempranas, entre los 31 y 35 años y la paciente busca embarazarse entre los 40 y 43 años y, por cuestiones naturales no está pudiendo lograr un embarazo, podemos utilizar estos óvulos, mismos que van a tener una edad del momento en que se obtuvieron y lo más recomendable es que los utilice antes de los 49 años.

Samsung Galaxy A31 ¡Checa todo lo que te ofrece!

¿Cuáles son las probabilidades de éxito con este método para lograr la fecundación?

—Con todos los avances que comentaba en tecnología, infraestructura y recursos humanos, no todo es por las máquinas, también cuentan los avances médicos en los embriólogos. Tenemos la certeza que actualmente un 90 o 95% de las pacientes va a lograr un embarazo pues hay muchas técnicas. Hay quienes lo logran en un primer tratamiento y otras, en las que se puede demorar un poco más en lograrlo, pero podemos saber que con paciencia y un menor desgaste físico, emocional y económico ese 90% lo va a lograr. Tenemos muchas alternativas y lo más importante es establecer bien el diagnóstico ¿por qué no esta embarazando? ver qué es lo que necesita y qué tipo de tratamiento hay que darle y qué alternativa para que, con un menor desgaste, podamos lograr un embarazo y si con esta alternativa no se logra buscar otra que lleve al resultado.

Samsung Galaxy y Android ¡Una pareja espectacular!

¿Cuál es el proceso al que se tienen que someter para seguir este tratamiento?

—Es muy sencillo, desde la primera o segunda consulta se puede establecer el abordaje. En la primera entrevista con la paciente se revisa el historial médico, ginecológico y reproductivo, con esto vamos a obtener gran parte de su información y de ahí complementamos con estudios necesarios que nos van a llevar a lograr el embarazo. Con todo esto podemos escoger la alternativa más conveniente y en un periodo de dos a tres semanas ya estamos llevando a cabo el procedimiento de reproducción. Yo recomiendo a todas aquellas personas que acudan con su médico ginecólogo o centro de reproducción si en un periodo de seis meses no han logrado un embarazo para que inicien diferentes esquemas, protocolos o estudios para determinar si hay algún problema en esa pareja y poder dar el diagnóstico correspondiente, sobre todo si la pareja está por arriba de los 35 años.