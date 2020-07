La hospitalidad se reinventa con la apertura del Wayam Mundo Imperial en Mérida

View this post on Instagram

¿Te imaginas descansar en una suite como esta? Todas nuestras habitaciones están equipadas con todo lo necesario para el viajero más exigente. 🙌 . . . #Wayam #LeaveAPositiveTrace #travel #traveling #vacation #visiting #instatravel #instago #instagood #trip #photooftheday #fun #travelling #tourism #tourist #instatraveling #travelgram #merida #meridaenamora #meridayucatan #yucatan #yucatanmexico #yucatanturismo #visityucatan #meridamexico #yucatanpeninsula #visitmerida #naturaleza