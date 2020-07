¡Sorprendente! Mira cómo se prepara el guacamole sin aguacate

View this post on Instagram

Esta semana circuló en Facebook la Receta del guacamole falso, me llamó la atención y decidí prepararla, el resultado es: DELICIOSAAAAAAAAA y sencilla de seguir. 5 tomates verdes hervidos 1 calabaza italiana al vapor 2 chiles serranos fritos 1 ajo frito 1 trocito de cebolla Cilantro al gusto Poner todo en la licuadora incluido el aceite donde se frieron los chiles y moler hasta que quede una textura tersa, sazonar con sal y pimienta o consomé de pollo en polvo y listoooo. #delgadosysanos #actívate #sanofood #healthfood #fitfood #superfood #homeworkout #nuevasrecetas #newrecipes #guacamolefalso #fakeguacamole