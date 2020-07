Té de perejil: Prepara esta bebida en casa y obtén todos sus beneficios

View this post on Instagram

Te de perejil para bajar de peso: 💪 ☘☘☘☘ como prepararlo : Hierve1.5 tazas de agua, agrega. 5 Ramas .. deja reposar cuela le. Puedes agregar 1 limón exprimido y ralladura de jengibre endulzar con miel antes de dormir y al levantarte…. en ayunas frío o caliente… #detox #teperejil #Desintoxicate #bajadepeso . . . #fitness #fit #gentesaludable #fitnessmodel #fitnessaddict #fitspo #workout #bodybuilding #cardio #gym #train #training #health #healthy #govegan #healthychoices #active #vegan🌱