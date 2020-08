¡Nutritivas y deliciosas! Mira cómo hacer tortillas de avena saladas

View this post on Instagram

Hoy les traigo una excelente opción tanto para un almuerzo como para una cena ☺️ Cuando queremos hacer algo rico, rápido y delicioso, o si tenemos varias cosas en la nevera ya preparas para el relleno. Son unas tortillas con las que se pueden hacer fajitas o burritos 🌯 Yo las hice tipo fajitas, las rellené con pollo salteado con pimentón, una ensalada de tomate picado en cuadritos, cebollas caramelizadas, queso y un poco de mostaza, quedan deliciosas 😋 Para preparar estas tortillas necesitan: (con esta mezcla salen 4 tortillas) . -3 cucharadas de harina de avena -1 cucharada de chia -1 huevo -Sal -Pimienta -Especies al gusto, yo usé hierbas francesas -3/4 de taza de agua tibia . Procedimiento: -Colocar todos los ingredientes en una licuadora, la mezcla no sale espesa, queda líquida, pero esto nos permitirá que salgan más delgada. -Dejar reposar la mezcla 5 minutos. Si ven que la mezcla espesó mucho agregar un poco más de agua, debe quedar líquida. -En un sartén previamente calentado, las preparan como si estuviesen haciendo panquecas, pero se coloca muy poca cantidad de mezcla y se esparce en el sartén para que queden más delgada, se cocina a fuego medio y se tapa, hay que tener paciencia porque tardan en cocinar, si las voltean antes se pueden deshacer. Una vez que estén listas por un lado, se da la vuelta y no se vuelve a tapar el sartén, una vez cocidas por ambos lados están listas para servir y rellenar con lo que deseen, quedan deliciosas 😋 Si las quieren guardar para el día siguiente o llevar al trabajo las dejan enfriar y las colocan en una bolsa plástica bien cerrada. Pueden quedarse fuera de la nevera para que mantengan la textura. . Espero que la disfruten 🙆‍♀️ . #burritos #tortillasavena #fajita #healthy #comidasana