Controla los niveles de colesterol con el té de hueso de aguacate

View this post on Instagram

⛾Mejorar la circulación sanguínea.. . ⛾Ayudar a tratar la colitis nerviosa.. . ⛾Reducir la presión arterial.Limpia el colon y los intestinos. . ⛾Regular los trastornos menstruales. . ⛾Es anti-inflamatorio. . ⛾Fortalecer huesos y dientes. . ⛾Mejorar la inmunidad. . ⛾Ayuda en la digestión. . ⛾Es antioxidante (semejante al té verde). . ⛾Es relajante. . ⛾Ayuda a bajar de peso. . ⛾Regula la acidez estomacal. . Receta de té de semilla de aguacate. . Ingredientes: Semilla (hueso) de aguacate: 1 unidad.Agua: 1 litro. Modo de preparación: Limpie la semilla, Hierva en agua durante 10 minutos y retire del fuego. Tape Deje enfriar. Beba 1 taza por la mañana (en ayunas) y otra media taza antes de dormir. Realice el tratamiento durante 1 semana. Si el problema de salud vuelve, repita el procedimiento. . #laplacitademlsquera #aguacate #vidasaludable #semillaaguacate #sabiasque #mosqueracundinamarca #mosquera #funza #funzacundinamarca #madridcundinamarca #verduras #frutas #calidadyatencion