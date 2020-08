Día del gato: ¿Dónde adoptar gatitos? Los refugios que debes conocer

View this post on Instagram

#Gazzuzero En el día mundial de las abejas hay que aprovechar para indicarte qué hacer si a tu gatito le pica una 🙀🐝🐝🐝🐝 Así como hay personas que son alérgicas al piquete de ellas también se pueden dar casos en gatos y necesitas correr al veterinario 🏥🐈🏃‍♀️ •La zona del piquete se hinchará muchísimo pero también otros síntomas son: respiración acelerada o dificultosa, encías pálidas, vómito o diarrea y ritmo cardíaco inestable. •En cuanto veas el aguijón puedes quitarlo si deslizas una tarjeta rígida o cuchillo de mesa que no tenga filo. No lo aprietes opresiones porque puede seguir administrando veneno. •Coloca una bolsa de hielo envuelto en un trapo delgado pero sin presionar demasiado. •Mételo en su transportadora y cúbrela con alguna toalla o tela para que no se asuste grande el camino al veterinario. 💊Tu veterinario puede recomendar la aplicación de un medicamento para disminuir la inflamación, la comezón y el malestar. ❌Recuerda no darle ningún tipo de medicamento que creas que le ayudará pues algunos analgésicos son mortales si los administras. PD: la imagen fue modificada digitalmente para hinchar la pata del gatito, no sufrió alguna picadura. ¿Tu gatito ya aprendió a no jugar con las abejas? 😸 #TodosSomosGazzu #Refugio #GatoGazzu #CDMX #YoTambienAyudoGatitos #Adopt #México