Galletas de avena fit: Una merienda saludable y nutritiva

𝔾𝕒𝕝𝕝𝕖𝕥𝕚𝕥𝕒𝕤 𝕕𝕖 𝕒𝕧𝕖𝕟𝕒 Comenta con un hola🙋🏼‍♀️ si querés más recetas FÁCILES Y NUTRITIVAS! . 👇 INGREDIENTES: 1 banana 1 taza de avena 1 puñado de nueces Jugo de 1 naranja 1 cdita. de bicarbonato Semillas a gusto Pueden agregar pasas de uva, chispas de chocolate puro o lo que más les guste! . 👇 PREPARACIÓN: Pisamos una banana hasta que quede hecha un puré, si está madura mucho mejor porque así queda más sabrosa la preparación. Rompemos las nueces para que queden trocitos chiquitos y fáciles de comer y los agregamos al puré junto con la avena, el jugo y el bicarbonato. Unimos bien todo. Ponemos en una bandeja de horno con una cuchara dándole forma, en este paso podemos decorar con lo que queramos, pasas, chispas, etc. y ponemos a cocinar a temperatura moderada, dejamos unos minutos para que doren y listo! . #galletitasdeavena #galletasavena #avena #banana #nueces #sinazucar #recetas