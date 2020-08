Seguro en esta temporada te has puesto a revisar tu armario y has encontrado decenas de camisas que no te has puesto en años. En lugar de desecharlas, puedes reciclar estas prendas y armar fabulosos vestidos con ellas en tan solo segundo, con sencillos pasos que puedes aplicar tú misma.

Convierte una camisa vieja en un vestido coqueto en 3 pasos fáciles

– Primero desabotona parte de la camisa, para girarla y que la parte delantera ahora quede hacia atrás.

– Segundo, abotona la camisa en la parte de la espalda, hasta que quede lo suficientemente justa.

– Tercero, haz un nudo hacia el frente con las mangas de la prenda y listo, ya tienes un vestido nuevo al que le puedes sacar provecho combinándolo con collares y zapatos de tacón.

También hay otras maneras de usar una camisa reciclada y darle nueva vida, agregando complementos como un corsé, que ajustará tu silueta y además le dará un toque chic a tu atuendo. Puedes combinarlo con una mini bolsa tipo sobre y unas sandalias o botas.

Para quienes tengan más experiencia en la costura, podrán tomar la camisa y convertirla perfectamente en un mini vestido de tirantes, con el que seguramente acapararás todas las miradas a donde vayas.

