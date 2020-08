Licuado de papaya con avena: Esta bebida es ideal para limpiar el colon

View this post on Instagram

Licuado de papaya con avena. Este licuado también lleva: banano y un suplemento de linaza con noni. Es un licuado para darnos mucha energía ,nos aporta omega3,6 y 9 ,es bueno para la regeneración de la piel, controla el colesterol, para el transito digestivo y gracias a la avena nos mantiene satisfecho por mucho tiempo . Para hacer este licuado hay que porner en agua la avena una noche antes y en la mañana utilizarla completa,es decir el agua con las hojuelas. #licuadodeavena #licuadodepapaya #papayayavena#licuadoenergetico #linaza #noni#licuadossaludables #comidaparalapiel #naturesgarden #suplementonatural #omega369 #healthysmoothies