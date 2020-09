¡Adiós arrugas! Así se prepara el ácido hialurónico con cáscaras de huevo

View this post on Instagram

Receta de @mariflor_ve . Obtén tu propio ACTIVO ANTI-ENVEJECIMIENTO GRATIS🙀😻❗️ • ¿Sabías que puedes crear tu propio ácido hialurónico desde tus residuos orgánicos💡♻️? Necesitas: 20 membranas de huevo molidas, agua y alcohol. Retira las membranas de 20 huevos. Dejalas secar y molelas bien finito. Agrega el polvo en un frasco de vidrio bien desinfectado. Agrega mitad de cantidad de polvo en agua y mitad en alcohol. Dejas reposar x 12 dias y agitar cada 2 dias. Colar y colocar el liquido en frasco y ponerlo a baño maria para evaporar el alcohol. Usar en rostro. El resto usarlo como exfoliante. ¿ANTI-ARRUGAS & COLÁGENO NATURAL sin ningún costo⁉️ 😳▶️▶️ Sigue leyendo.. • El ácido hialurónico es un componente presente naturalmente en nuestras articulaciones, cartílagos y en nuestra piel.🦵🏼Básicamente este elemento es clave para el buen funcionamiento en muchos de nuestros tejidos, que con el pasar del tiempo se va perdiendo. •🌿 Aplicar este activo sobre nuestra piel nos brinda beneficios como: – Rehidratar a profundidad la epidermis de la zona tratada, debido a su capacidad de atraer y retener el agua. – Ayuda a la creación de colágeno, que es el sostenedor y soporte de nuestra piel. – Rejuvenece la piel y aporta elasticidad para así mejorar su aspecto. – Reduce arrugas al rellenar los surcos en nuestra piel. • 🤩 Podemos obtener nuestro propio tratamiento natural anti-edad / anti-envejecimiento a partir de la membrana encontrada en las cáscaras de huevo que comúnmente desechamos🤯😻 • #acidohialuronico #ácidohialurónicocasero #tratamientoantiedad #antienvejecimiento #cascarasdehuevo #reciclar #diy #cosmeticanatural #cosmeticanaturalcasera #tratamientosnaturales #gratis #caracas #venezuela #tips #antiaging #antiedad –