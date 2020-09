¡Beatriz Gutiérrez opta por el rosa! Esto costó su vestido en el segundo informe de AMLO

View this post on Instagram

#Política | El vestido que lució la esposa del presidente el 15 de septiembre, fue diseñado, confeccionado y donado por la firma Mussi, esto según con información dada a conocer por la marca. De igual forma fueron los responsables del diseño del "outfit" blanco del 16 de septiembre. La nota completa obvio en Revistabe.com.mx #amlo #BeatrizGutierrezMüller #Mussi #moda