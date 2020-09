Estos son los signos del zodiaco que tienen un lado dulce, pero no se lo muestran a todos

Algunos signos del zodiaco tienen un lado dulce que permanece oculto ante la mayoría de las personas y se revela solo a quienes les tienen más confianza o con quienes se sienten a gusto y seguros de que no les van a herir sus sentimientos. Ellos suelen pasar por introvertidos o tímidos, pero es una barrera que crean para proteger sus sentimientos.

Signos del zodiaco que tienen un lado dulce, pero no se lo muestran a todos

Aries

Este signo construye su personalidad para los demás con una fachada fuerte y resistente, tratando de luchar o confrontar de inmediato a quienes no lo aprecian. Sin embargo, mantienen un lado sensible, con quien eligen para compartir la vida y puede ser muy romántico, apostando por la dulzura de los momentos y dejando sus emociones muy abiertas.

Escorpio

A Escorpio le gusta mostrar misterio al mundo, dejando mucho de lo que guarda internamente sin mostrar. Este signo construye muros que protegen tu sensibilidad profunda, reprimiendo muchos sentimientos y emociones para no sentir que pierdes el control. Cuando confías, puedes mostrar tu lado dulce, quitándote la armadura y permitiendo que tu intensidad emocional y tu esencia hable más fuerte.

Capricornio

Cuando se siente amenazado o simplemente no cree que pueda confiar, el Capricornio mostrará el lado más fuerte y rudo de su personalidad. Es honesto con lo que piensa, pero también construye muros para no mostrar su sensibilidad, ya que puede tener dificultades para afrontarlo y no asociarlo positivamente. Hay que tener cuidado al decepcionarlo, ya que se necesita mucho tiempo para recuperar la confianza suficiente y dejar que su lado dulce reaparezca.

Acuario

La personalidad libre y también revolucionaria del Acuario puede distanciarse de los aspectos sensibles. Este signo no quiere parecer vulnerable y no le gusta lidiar con emociones que no puede controlar. Termina dejando que su lado dulce brille con poca gente y cuando eso sucede, es más sincero que nunca, cree en la lealtad.

