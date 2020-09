Mira cuáles son los signos del zodiaco que pueden decepcionarse tras una desilusión amorosa

Cuando pensamos en las decepciones amorosas, algunos signos del zodiaco pueden sufrir mucho y sentirse molestos después de tener el corazón roto. Para ellos no hay vuelta atrás cuando alguien los hiere o engaña. Por eso, difícilmente podrás llegar a un acuerdo o conciliar en la relación que inmediatamente dan por terminada. Por eso, aquí te decimos quienes no perdonan una traición por mucho que estén enamorados.

Signos del zodiaco que pueden decepcionarse tras una desilusión amorosa

Géminis

Géminis es cálido y acogedor, pero cuando atraviesa una decepción amorosa que sacude sus estructuras, puede volverse frío y hostil hacia quien lo lastimó. Con el corazón roto y la confianza socavada, no aceptará las excusas fácilmente y puede tener un sentimiento de resentimiento que tiende a dejarlo desacreditado e incluso a motivar comportamientos autodestructivos.

Cáncer

El Cáncer es cariñoso, pero también muy emotivo. De esta manera siente muy intensamente las decepciones del amor y no suelta fácilmente las heridas que le causaron las personas que amaba. Cuando esto sucede, se cierra y se protege tratando de tomarse las cosas con más frialdad, pudiendo incluso exterminar la evidencia del otro en su vida.

Capricornio

Cuando ama, Capricornio enciende sus emociones tan profundamente como puede. Por eso, cuando está decepcionado, tiende a irse a otro extremo y descarta el sentimentalismo para actuar racionalmente. Orgulloso, este signo puede volverse frío y rencoroso cuando está herido, encontrando el control y la lógica como una manera de volverse más fuerte.

Acuario

El Acuario siempre trata de controlar sus emociones. Por eso, cuando está desilusionado con el amor, prefiere ceñirse a un comportamiento frío, no desperdiciar su lado emocional con alguien por quien no tenía consideración. Puede sentir interiormente que ha bajado la guardia y culparse a sí mismo por errores que no eran realmente suyos, encontrando aún más justificación para distanciarse del corazón a la hora de tomar decisiones.

