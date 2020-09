¡Efectivos! Te decimos cómo eliminar la caspa con estos 3 remedios naturales

Cómo eliminar la caspa de forma natural y sin efectos secundarios es una interrogante que muchos desean conocer, pues estas molestosas escamas, en ocasiones, dejan en evidencia que existe un daño en el cabello al que hay que darle pronta solución, ya que además de verse poco estético, supone un problema de salud que puede acarrear graves peligros si se ignora y no se aplica ningún tratamiento. Por eso, aquí te mostramos 3 remedios naturales con los que puedes obtener resultados efectivos si eres disciplinado (a).

¿Cómo eliminar la caspa con estos 3 remedios naturales?

Antes de aplicar cada uno de estos ingredientes naturales no dudes en consultar a tu médico a fin de que confirme que puedes usar cada uno de ellos, que aunque no generan efectos secundarios, siempre es mejor confirmar con los expertos. Una vez que tengas la información adecuada no dudes en incorporarlos a tu rutina de belleza y salud.

Aceite de coco. Éste ayuda a hidratar de forma profunda al cabello , logrando así evitar la resequedad de la que se desprenden las escamas y que dan pie a la producción de la caspa. También cuenta con componentes esenciales para fortalecer el crecimiento y así eliminar por completo la picazón que es la que hace que el cabello se debilite. Aplica en las puntas sin enjuagar de la noche para el día.

Aloe vera. Esta planta es muy versátil y contiene una gran número de propiedades que ayudan a que tu cabello se mantenga sano y alejado de la caspa. Ella contiene un alto porcentaje de nutrientes y componentes antibacterianos que disminuyen la presencia de bacterias o formación de hongos en el cuero cabelludo. Incorpora el cristal en tu champú y notarás el cambio.

Esta planta es muy versátil y contiene una gran número de propiedades que ayudan a que tu cabello se mantenga sano y alejado de la caspa. Ella contiene un antibacterianos que disminuyen la presencia de bacterias o formación de hongos en el cuero cabelludo. Incorpora el cristal en tu champú y notarás el cambio. Vinagre de manzana. Este poderoso líquido también resulta infalible en el tratamiento de este mal, pues éste contiene las propiedades exactas para regenerar los tejidos, equilibrar el PH y disminuir la presencia de hongos en la piel. Aplica un poco sobre el cuero cabelludo durante 20 minutos y retira con abundante agua.

