Cortes de cabello para lucir un rostro más delgado y estilizado

View this post on Instagram

Open up the cheekbones with a heavy curtain-bang and change it up with a Round Brush blowout. 🚫curling iron today 😉 . . . #curtainbangs #fringe #fringebangs #longlayershaircut #roundbrush #avedaproducts #roundbrushblowout #aveda #ergostylingtools #avedaartist #naturalbeauty #chicagohairstylist #chicagohair #ashasalonspa #hairbrained #ibizahairtools #long_hairstyles #modernsalon #americansalon #beautychangeslives #longhairdocare #longhairgoals #longhair #browneyes @ashasalonspa