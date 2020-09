Emilia Schettino: “Ilustro las cosas con las que me identifico”

Emilia ¿cómo defines tu arte y cuáles son las características principales que lo identifican?

—Creo que estoy en un constante cambio, pero lo que más ha permanecido en mi estilo es ilustrar con formas orgánicas, trato de usar pocos elementos y las paletas de color que normalmente utilizo son tonos pasteles.

¿Por qué siempre utilizas figuras femeninas como protagonistas de tus obras, qué tratas de comunicar con esto?

—Porque ilustro las cosas con las que me identifico, siempre me ha gustado hablar de nosotras y creo que hoy en día es necesario que nos demos voz en todos los aspectos que se puedan, yo lo hago a través de mis ilustraciones

¿Consideras que es difícil obtener éxito con el arte en México y particularmente por ser mujer?

—Antes creía que era muy difícil pero he notado que cada vez se presentan más oportunidades, aún hay mucho camino que recorrer y dar a conocer que nuestro trabajo es igual de importante que muchos otros, pero creo que es algo que se puede lograr. Hay muchísimo talento en México, muchas mujeres que hacen cosas increíbles. Estamos en una época en la que existe mucho apoyo entre nosotras y eso nos ayuda a seguir creciendo. Para mi, ser mujer no ha significado un obstáculo pero estoy hablando desde mi experiencia.

Emilia Schettino plasmó su arte en diversas presentaciones de productos Nespresso. / Cortesía Nespresso

¿Qué significado le das al hecho de que grandes marcas te busquen para ilustrar sus productos?

—Más que nada, me alegra que le están dando más valor a la ilustración, cosa que de chica no veía mucho. Ahora noto que hay muchas colaboraciones con artistas de todo el mundo y con marcas de todo tipo.

La primera vez que vi que una ilustradora había colaborado con una marca me hizo ver que sí se podía vivir de eso y me motivó a seguir haciendo lo que más me gusta. Espero que yo también pueda motivar a más ilustradores

Particularmente con Nespresso, tu última colaboración ¿cómo encontraste la inspiración necesaria para poder representar a nuestro país como productor de café?

—Desde que comenzó el proyecto me emocionó mucho hablar de México como país productor de café en el empaque de una marca tan reconocida. Fue difícil porque no somos el único país productor, e ilustrar campos de café podrían confundirse con otro lugar del mundo, por eso me fui a las cosas más características de nuestra cultura, elementos con los que congeniamos y que hacen de México un país único.

¿Qué te sirvió de inspiración para plasmar la cultura mexicana y el arte del café?

—México tiene mucha diversidad en todos los aspectos que uno se pueda imaginar, no quería plasmar estereotipos y tampoco quería olvidar las cosas con las que más nos identificamos, intenté agregar un poco de todo, sin tener que recurrir a lo de siempre, un poco de fauna, arte, paisajes, familia y tradiciones.

En cuanto al arte del café, lo que más quería reflejar es a las familias mexicanas que se dedican a la producción de éste, México es de los países que más producen café y eso habla del trabajo de muchas generaciones de familias mexicanas.