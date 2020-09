Tonifica tus piernas y borra la celulitis con esta rutina de ejercicios en casa de Sascha Fitness

View this post on Instagram

ERRORES COMÚNES- Deslicen-es una nueva serie de publicaciones que quiero hacer porque todos en algún momento cometemos errores entrenando, hasta el más experto si se distrae o está muy cansado puede cometer errores en la postura, lo importante es que tratemos de controlarlo en la medida de lo posible. De esta forma trabajaremos el músculo indicado y evitaremos posibles lesiones o molestias. El día de hoy elegí elevación de piernas, ejercicio muy común y efectivo para trabajar la parte baja del abdomen. El error más común aquí es arquear demasiado la espalda, no contraer el abdomen, hacer demasiado rápido el ejercicio. Esta versión que les muestro es de principiantes donde las piernas no están tan estiradas, no se baja completamente pero se controla bien el movimiento, igual van a fortalecer la zona, a medida que agarren más fuerza y condición podrán bajar más las piernas y estirarlas un poco más sin necesidad de arquear demasiado la espalda. . El otro ejercicio que les muestro es la plancha, uno de los mejores ejercicios para toda la zona abdominal, trabaja el recto abdominal que es como el corset interno, fundamental para mantener la buena postura, cuando tienes bebés es importantísimo trabajar esta zona en el posparto, idealmente dos o tres meses después de haber dado a luz. El error más común es querer verse bien haciendo el ejercicio entonces arquean la espalda😅 aquí hay que no solo contraer el abdomen sino también los glúteos y tratar de formar una línea lo más recta posible, los codos o las manos si hacen la otra versión deben ir alineadas con los hombros.Este ejercicio es una contracción isométrica es decir no hay movimiento, no hay alargamiento ni encogimiento del músculo pero si hay una contracción que fortalece la pared abdominal. Comiencen con 30 segundos de contracción, si es demasiado 15 segundos, la meta es llegar a un minuto, descansan por 30 segundos y vuelven arrancar hasta completar cuatro series. Este ejercicio en particular lo pueden hacer todos los días