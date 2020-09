¡Delicioso! Mira cómo preparar café de olla en casa

El piloncillo y la canela no pueden faltar en la preparación del café de olla, una bebida que no puede faltar en las cocinas mexicanas y del mundo, pues es una de las preparaciones más tradicionales y deliciosas que existen. Además resulta muy nutritiva, ya que el líquido que se desprende de cada grano aporta los nutrientes necesarios para hacer de ella una experiencia única y especial para compartir con los seres queridos. Así que no dudes de prepararlo en casa.

¿Cómo se prepara el café de olla?

Esta bebida además de deliciosa y artesanal posee también ingredientes como la canela que le aporta un sabor auténtico y diferenciador que resultará inolvidable al paladar. Además este ingrediente posee las dosis perfectas de antioxidantes que son capaces de combatir los radicales libres y evitar así el envejecimiento de las células. De ahí la importancia de seleccionarlos adecuadamente y sus sabores estén intactos., así como sus nutrientes.

Para hacerlo en casa necesitarás: 4 tazas de agua, 1/3 de taza de piloncillo, 1/2 varita de canela mexicana y 4 cucharadas soperas de café molido.

Lo primero que debes hacer es: En una olla a fugo medio vierte el agua, la canela y el piloncillo, remueve hasta que éste último se disuelva. Una vez que la mezcla hierva añade el café, retira del fuego y sigue removiendo. Deja reposar y pasa la bebida por un colador y si lo deseas añade un toque de licor, mezcla y sirve.

Aquí otra manera de prepararlo:

