Prepara en casa este delicioso helado de vainilla con tan solo 3 ingredientes

Un helado de vainilla siempre resultará placentero no solo para complacer los antojos, sino también para crear momentos para compartir con los hijos, amigos o familiares. Y si este puede ser elaborado en casa con tan solo 3 ingredientes no hay que pensarlo mucho, poner manos a la obra y deleitarse con los resultados. Además, este tipo de postres siempre resultará saludable, si se come en pequeñas porciones después de un plato fuerte, ya que actúa como digestivo, aligerando así este proceso.

¡Delicioso! Mira cómo preparar café de olla en casa Toma nota de este fácil procedimiento del que obtendrás una bebida artesanal con un sabor auténtico.

Esta es la receta del helado de vainilla con tan solo 3 ingredientes

Este postre helado resulta un acompañante ideal si se combina con frutas como la banana, fresas u otros cítricos, ya que de esta forma, además de incorporar más frescura y sabor, se potencia los nutrientes de la receta. Solo es cuestión de creatividad y gustos para que puedas complementarlo y hacerlo cada vez más delicioso.

Para hacerlo necesitarás: 1 lata de leche condensada pequeña, 3 cucharadas de esencia de vainilla y 500 mililitros de nata para montar.

Lo primero que debes hacer es: Verter la leche condensada en un bol junto con la esencia de vainilla, mezcla bien hasta que se incorporen y reserva. Aparte con una batidora de aspas monta la nata durante 5 minutos o hasta que ésta forme picos y no se caiga del recipiente al voltearlo. Luego poco a poco y de forma envolvente añade la primera mezcla con la nata. Vierte en un recipiente y tapa con papel film. Lleva al congelador si es posible de la noche para la mañana o durante 5 horas. Una vez pasado ese tiempo sirve e incorpora frutos secos, sirope o frutas si lo deseas.

Hotcakes de avena light: Un plato saludable para comer sin remordimientos Toma nota de esta receta que puedes hacer en casa y aportar nutrientes a tu organismo.

También puedes ver: