Prepara esta deliciosa tarta de manzana sin harina de trigo y baja en calorías

View this post on Instagram

Torta de manzana! Esta torta es ideal para un cafecito, es saludable y balanceada, a los niños también les encanta. Aquí están los ingredientes. 2 tazas de manzana picada en rebanadas. 1 taza y media de edulcorante para cocinar, yo use uno a base de Alulosa, monk fruit y stevia, se mira igual que el azúcar regular, en las fotos pueden ver la marca, la compré en Amazon. También puede usar azúcar de coco pero tendrá más calorías y carbohidratos. 2 huevos. 1/2 taza de aceite de coco. 1 taza de harina de avena; para hacerla solo licúen la avena regular y luego la pasan por un colador. 1 taza de harina de coco o almendras. Si no tienen sencillamente usen otra de Avena. Canela al gusto, yo le pongo mucha. 1 cucharadita de polvo para hornear. 1 chorrito de vainilla. 3/4 taza de nueces picadas Pre calienta el horno a 350°. Una vez que piques las manzanas colócalas en un envase hondo de vidrio y mételas en el microonda por minuto y medio, este paso es opcional pero ayuda a que las manzanas queden más cocidas en la receta. Mezcla en batidora: huevos, aceite, vainilla y azúcar. Aparte en un recipiente hondo mezcla las harinas, polvo para hornear y canela. luego mezcla estos ingredientes secos a la mezcla húmeda. Agrega las manzanas y las nueces, mezcla bien y coloca en un envase rectangular bien engrasado. Hornea por aproximadamente 45 minutos, chequea a partir de los 30 minutos, inserta un palillo en la mezcla y que salga limpio. Una vez que estaba lista y desmoldar hable le agregué azúcar pulverizada (azucar glass) por encima es una sin calorías marca Truvia Esta receta es ligera , sana es muy deliciosa, a mis niñas les encanta!