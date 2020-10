Aplica manzanilla en tu rostro y disminuye al acné de forma efectiva

View this post on Instagram

Manzanilla| Cuánto sabemos de ella? Les comparto algunos de sus beneficios: ✔️Anti inflamatoria ✔️ Relajante ✔️Anti alérgica ✔️Calma la ansiedad ✔️Alivia el Estrés Puede consumirse de diferentes maneras, ya sea como té o podemos usarla como tónico facial. En el próximo post les cuento el paso a paso de cómo realizarlo en casa. Simple, fácil y económico . . . . #manzanilla #habitossaludables #saludybienestar #salud #saludable #pielsana #habitossanos #beneficios #beneficiosmanzanilla