Prepara este rico bizcocho de naranja en tan solo 5 minutos

‼️RECETÓN‼️🍊BIZCOCHO HÚMEDO DE NARANJA🍊 Hoy para endulzaros el fin de semana os traemos una receta que es una ricura! Es un bizcocho húmedo de naranja que queda suuuuuper esponjoso y de sabor está delicioso! Se prepara con un almíbar y un glaseado de naranja en la superficie, UNA LOCURA🤤 🥣Ingredientes🥣 ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ BIZCOCHO: 🌾200 gr de harina de repostería 🍯100 gr de azúcar 🧈80 gr de mantequilla 🥚2 huevos 🥄1 cucharadita de levadura química @royal_postres 🍊Ralladura de una naranja @fruitesiboletsjosep BUTTERMILK: 🥛120 ml de leche 🍋30 ml de jugo de limón ALMÍBAR DE NARANJA: 🍊130 ml de zumo de naranja @fruitesiboletsjosep 🍯1 cucharada de azúcar GLASEADO DE NARANJA: 🍯200 gr de azúcar glass 🍊20 ml de zumo de naranja @fruitesiboletsjosep 👩‍🍳Preparación👩‍🍳 ▫️Preparamos la buttermilk. En un vaso mezclamos la leche con el jugo de limón y dejamos reposar unos minutos hasta que se corte y coja textura de yogur. Reservamos. ▫️Mezclamos en un bol con ayuda de unas varillas la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar. ▫️Agregamos los huevos y la ralladura de naranja y batimos. ▫️Incorporamos la harina y la levadura química tamizadas. Mezclamos. Después, añadimos la buttermilk. Mezclamos. ▫️Engrasamos el molde y añadimos la masa. ▫️Horneamos a 170 grados durante 30 minutos (hasta que se dore o al pinchar un palillo salga limpio). ▫️Una vez saquemos el bizcocho del horno (cuando esté caliente), añadimos por toda la superficie el zumo de naranja mezclado con una cucharada de azúcar. ▫️Preparamos el glaseado de naranja mezclando el azúcar glass y el zumo de naranja, hasta conseguir una pasta. Colocamos encima de nuestro bizcocho ya desmoldado una capa de glaseado por encima y a disfrutar! No dudéis en decirnos que os ha parecido si os animáis a hacerlo❤️ #DomingosEntreBizcochos #bizcocho #bizcochonaranja #naranja #bizcochodenaranja #recetascaseras #recetasfaciles #comidacasera #food #easyfood #easyrecipes #comidadediez