La FIL Guadalajara recibe Premio Princesa de Asturias

View this post on Instagram

"¡Vivan los libros! 📚 Porque ahí donde cualquier libro hace que dos personas se encuentren, existe también la posibilidad de un mundo mejor". – Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 🏆 FIL Guadalajara y @hayfestival @hayfestival_esp, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020. (@fundacionprincesadeasturias) #SomosLectores #PremiosPrincesadeAsturias