Este es el paso a paso para elaborar galletitas de jengibre y limón

View this post on Instagram

Hoy compartimos los beneficios del jengibre. . . Al natural o en polvo es ideal para añadir a tus platos y tus bebidas. . . Bebida de Agua con limón y jengibre. En frío puedes añadirle sirope de ágave para endulzar. Riquísima en verano. . . Si lo prefieres beber en caliente, puedes añadirle miel y así te beneficias de otras muchas propiedades. . . Muy recomendado en procesos gripales, resfriados, cuando se tienen náuseas. Ayuda en la digestión. Y da mucha energía. . . . #alimentacionsaludable #alimentacion #alimentacionconsciente #beneficios #comidasana #comidasaludable #alimentos #alimentossaludables #plantas #cocinasaludable #cocinasana #vivirbien #somosloquecomemos #canalvivirbien #quecomer #conoceloquecomes #medicinanatural #medicinatradicional #sistemainmune #defensasnaturales #cuerposano #cuerpoymente #cuerposanomentesana #beneficiosdosalimentos #jengibre #ginger #jengibreylimon #beneficiosjengibre